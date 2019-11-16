Hükümet sözcüsü Yaye Sangare yaptığı açıklamada, 13 Kasım'da silahlı kişilerin Burkina Faso sınırındaki Peh köyüne saldırı düzenlediğini belirtti.

Sangare, 20 kişinin hayatını kaybettiği olayda saldırganların köydeki tahıl ambarlarını da ateşe verdiğini ifade etti.

Saldırganların geleneksel avcılar gibi giyindiği ve komşu ülke Burkina Faso'dan geldiği bilgisini paylaşan Sangare, güvenlik güçlerinin bölgede saldırının faillerini bulmak için operasyon başlattığını aktardı.

Kaynak: AA