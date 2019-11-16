Dünya
Mali'de Fulani köyüne saldırı: 20 ölü16 Kasım 2019 Cumartesi 04:05 - Son Güncelleme 16 Kasım 2019 Cumartesi 04:08
Mali'nin merkez bölgesi Mopti'de Fulani köyüne düzenlenen saldırıda 20 kişi yaşamını yitirdi.
Hükümet sözcüsü Yaye Sangare yaptığı açıklamada, 13 Kasım'da silahlı kişilerin Burkina Faso sınırındaki Peh köyüne saldırı düzenlediğini belirtti.
Sangare, 20 kişinin hayatını kaybettiği olayda saldırganların köydeki tahıl ambarlarını da ateşe verdiğini ifade etti.
Saldırganların geleneksel avcılar gibi giyindiği ve komşu ülke Burkina Faso'dan geldiği bilgisini paylaşan Sangare, güvenlik güçlerinin bölgede saldırının faillerini bulmak için operasyon başlattığını aktardı.
Kaynak: AA
Etiketler: Mali fulaniler Mopti silahlı saldırı