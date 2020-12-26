Cisse'nin Sözcüsü Nouhoum Togo, Cisse'nin dün gece Fransa'nın başkenti Paris'te öldüğünü açıkladı.

Mali’de 29 Mart’taki genel seçimler öncesi kampanyasını sürdüren ana muhalefet partisi Cumhuriyet ve Demokrasi Birliği lideri Cisse ve 11 kişiden oluşan ekibi, 25 Mart'ta Sarafere kentinden Koumaira'ya doğru yola çıktıkları sırada silahlı kişiler tarafından saldırıya uğramıştı.