Haber Giriş: 26 Aralık 2020 Cumartesi 09:31Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Mali muhalefet lideri Cisse koronavirüsten hayatını kaybetti
[Fotoğraf: DHA]
Mali'de mart ayında kaçırılan ve ekim ayında serbest bırakılan 71 yaşındaki muhalefet lideri Soumaila Cisse, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Cisse'nin Sözcüsü Nouhoum Togo, Cisse'nin dün gece Fransa'nın başkenti Paris'te öldüğünü açıkladı.
Mali’de 29 Mart’taki genel seçimler öncesi kampanyasını sürdüren ana muhalefet partisi Cumhuriyet ve Demokrasi Birliği lideri Cisse ve 11 kişiden oluşan ekibi, 25 Mart'ta Sarafere kentinden Koumaira'ya doğru yola çıktıkları sırada silahlı kişiler tarafından saldırıya uğramıştı.
Etiketler: Fransa
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