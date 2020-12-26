Latin Amerika ülkelerinde koronavirüs vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya'da son 24 saatte 482 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 190 bin 488'e yükseldi. 22 bin 967 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 7 milyon 448 bin 560'a ulaştı.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 1 milyon 422 bin 87 vaka ve 45 bin 795 ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi.

Meksika

Meksika'da son 24 saatte COVID-19 nedeniyle 665 kişi hayatını kaybetti, 9 bin 679 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede can kaybı sayısı 121 bin 837'ye, toplam vaka sayısı 1 milyon 372 bin 243'e ve iyileşenlerin sayısı 1 milyon 23 bin 916'ya yükseldi.

Kolombiya

Kolombiya'da COVID-19 nedeniyle son 24 saatte 236 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 41 bin 690'a çıktı.

Son 24 saatte 14 bin 941 vakanın tespit edildiği ülkede, toplam vaka sayısı 1 milyon 574 bin 707'ye, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 430 bin 709'a ulaştı.

Peru

Peru'da son 24 saatte COVID-19 nedeniyle 51 kişi yaşamını yitirdi ve 1020 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 1 milyon 5 bin 546'ya, virüse bağlı can kaybı 37 bin 368'e, iyileşenlerin sayısı 941 bin 668'e yükseldi.

Şili

Şili'de son 24 saatte COVID-19 nedeniyle 55 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 16 bin 358’e çıktı.

Vaka sayısı 2 bin 521 artışla 595 bin 831'e, iyileşenlerin sayısı 565 bin 2'ye ulaştı.