Haber Giriş: 26 Aralık 2020 Cumartesi 07:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bogota'da Noel kutlamalarında 8 kişi öldürüldü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kolombiya'nın başkenti Bogota'da Noel kutlamalarında 8 kişi cinayet sonucu hayatını kaybetti.
El Tiempo gazetesinin haberine göre, Bogota'da Noel kutlamaları esnasında kentin çeşitli yerlerinde 8 kişi cinayete kurban gitti.
Yetkililer, cinayet oranında geçen yılki Noel'e kıyasla yüzde 76 oranında düşüş olduğunu açıkladı.
Ayrıca Bogota'da, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 1202 kişiye ceza kesildi.
Ülke geneli sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle Kolombiyalılar bu yıl Noel kutlamalarını evlerinde geçirdi.
50 milyon nüfuslu ülkede, COVID-19 vaka sayısı 1 milyon 550 binin üzerinde.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri Noel
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