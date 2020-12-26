Japonya’da COVID-19 vaka sayısı 215 bin 265’e, ölü sayısı 3 bin 198’e yükseldi. Ülke genelinde 644 kişi yoğun bakım servislerinde COVID-19 tedavisi görüyor.

Vakalar Tokyo’da 54 bin 18’e, Osaka’da 28 bin 101’e, Kanagawa’da 18 bin 226’ya, Aiçi’de 14 bin 936’ya, Hokkaido’da 12 bin 618’e, Saitama’da 12 bin 463’e çıktı.

"Mümkün olduğunca bir araya gelmekten kaçının"

Japonya Başbakanı Yoşihide Suga, vaka sayılarının artışına dikkat çekti.

"Aile üyelerinin bir araya gelmesi için birçok fırsat var ancak sakin bir yıl sonu ve yeni yıl tatili geçirmenizi istiyorum. Lütfen mümkün olduğunca bir araya gelmekten kaçının ki salgının yayılımını durdurabilelim."

Restoranlara finansal destek verilecek

Suga, salgına karşı yemek hizmeti veren işletmelere uygulanacak tedbirlerin artırılacağını söyleyerek, "Uzmanlar ısrarla risklerin restoranlarda dolaştığı uyarısında bulunuyor. Buna da en etkili yöntem restoranların çalışma saatlerini kısaltmak" dedi.

Başbakan Suga, restoran, bar gibi yiyecek sunan yerlerin mesaisinin kısaltılması durumunda finansal destek verileceğini anlattı.

Suga, COVID-19 hastalarının bulunduğu hastanelere 270 milyar yen (2,6 milyar dolar) acil yardım yapılacağını açıkladı.

COVID-19 mutasyonunun İngiltere sonrası Güney Afrika'da da ortaya çıktığını vurgulayan Suga, bu ülkeyle iş, eğitim ve turistik seyahatlerin askıya alınacağını söyledi.