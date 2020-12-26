Twitter skandal bir karara daha imza attı. Türk-Amerikan Ulusal Yönlendime Komitesinin (TASC) Twitter hesabı sebepsiz yere askıya alındı.

Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, "TASC'ın hesabının askıya alınması ifade özgürlüğünün açık bir ihlalidir" mesajını paylaştı.

Hukuki işlem başlatılacak

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren de "TASC hesabının askıya alınması hangi demokratik anlayış ve iletişim özgürlüğü ile açıklanabilir?" sözleriyle Twitter'a tepki gösterdi.

Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (@ourtasc) hesaplarının askıya alınması hangi demokratik anlayış ve iletişim özgürlüğü ile açıklanabilir acaba @twitter? pic.twitter.com/t5oODtlA1r — Abdullah Eren (@abdullah_eren) December 25, 2020

TASC Başkanı Dr. Halil Mutlu, Twitter'ın bu adımına karşı hukuki işlem başlatacaklarını açıkladı. Mutlu, FETÖ destekçilerinin sosyal medya platformları üzerinden örgütlenerek gerçekleri manipüle ettiğini anlattı.