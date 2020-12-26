Irak'ta, ABD Büyükelçiliğine yapılan saldırı ile ilgili bazı kişilerin gözaltına alınması Şii milis güçlerden Asaib Ehlilhak Hareketi’ni öfkelendirdi.

Asaib Ehlilhak üyeleri, tutukluların serbest bırakılması için Bağdat'ta askeri araçlarla gövde gösterisi yaptı ve Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'ye 48 saatlik süre tanıdı. Yaşanan gelişmeler üzerine Bağdat'ta tüm güvenlik birimleri teyakkuza geçti.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Şii milisleri kastederek, gerektiğinde karşı karşıya gelmeye hazır olduklarını açıkladı.

Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr ise, ABD ve İran’a "Irak’ı çatışma alanı yapmaktan vazgeçin" dedi.

Irak'ta ABD Büyükelçiliğine saldıran kişilerin gözaltına alınmasının ardından, Bağdat'ta tansiyon yükseldi. pic.twitter.com/ntCa40T6NO — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 25, 2020

Büyükelçiliğin tahliye edildiği iddiaları yalanlandı

ABD, Bağdat Büyükelçiliğinin tahliye edildiğine dair iddiaları yalanladı. ABD Bağdat Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, büyükelçi Tueller'in Bağdat’ta olduğu ve büyükelçiliğin faaliyette bulunduğu anlatıldı.

Başkan Donald Trump, daha önce İran'ı uyarmış, Irak'ta ABD vatandaşlarına yönelik saldırılardan Tahran yönetimini sorumlu tutacağını duyurmuştu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu ise, ABD'nin İran’ın nükleer tesislerini vurma ihtimaline karşı, atom enerjisi üslerinin çevresine hava savunma sistemlerini konuşlandırdı.