Londra'dan 19 Aralık'ta Tours kentine gelen bir Fransız'da COVID-19'un daha bulaşıcı türüne rastlandı.

Kişi, semptom göstermemesine rağmen karantinaya alındı ve bu kişiyle temaslıların tespit edilmesi için çalışmalara başlandı.

Halk Sağlığı Kurumu, ülkedeki başka kişilerde de yeni türün görülebileceğini açıkladı.

İngiltere Sağlık Bakanlığı, COVID-19'un daha hızlı yayılan bir türünün tespit edildiğini duyurmuş, ardından aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke İngiltere ile seyahatlere kısıtlamalar getirmişti.