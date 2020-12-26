Tunus'ta son 24 saate COVID-19'dan 61 kişi daha hayatını kaybetti, 1826 yeni vaka tespit edildi.

Salgından ölenlerin sayısı 4 bin 385'e yükselirken, pozitif vaka sayısı ise 128 bin 578 oldu. Koronavirüse yakalananlardan 98 bin 429'u iyileşti.

Kuzey Afrika ülkelerinden Tunus 12 milyon nüfusa sahip.