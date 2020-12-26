Haber Giriş: 26 Aralık 2020 Cumartesi 07:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tunus'ta son 24 saatte 61 can kaybı
[Fotoğraf: AA]
Tunus'ta koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 385'e yükseldi.
Tunus'ta son 24 saate COVID-19'dan 61 kişi daha hayatını kaybetti, 1826 yeni vaka tespit edildi.
Salgından ölenlerin sayısı 4 bin 385'e yükselirken, pozitif vaka sayısı ise 128 bin 578 oldu. Koronavirüse yakalananlardan 98 bin 429'u iyileşti.
Kuzey Afrika ülkelerinden Tunus 12 milyon nüfusa sahip.
Etiketler: Koronavirüs Afrika
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