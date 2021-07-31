Haber Giriş: 31 Temmuz 2021 Cumartesi 07:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malezya'dan Türkiye'ye destek mesajı
Malezyalı sivil toplum kuruluşu Malezya İslam Teşkkülü Danışma Kurulu (MAPIM), yangın felaketinden ötürü Türkiye'ye dayanışma ve taziye açıklamasında bulundu.
MAPIM Başkanı Mohd Azmi Abdul Hamid, COVID-19 salgınının yanı sıra yangınların Türkiye için ağır bir trajedi olduğuna vurgu yaparak, Malezya'nın Türk halkının acısını paylaştığını belirtti.
Türkiye'nin güçlü liderlik ve afet yönetimiyle bu felaketten bir an önce çıkacağından emin olduğunu belirten Mohd Azmi, "Dost ülkelerin de bu felaket karşısında Türkiye'ye yardımcı olmasını umuyoruz." dedi.
Yangınların bir an önce kontrol altına alınması temennisinde bulunan Mohd Azmi, "Bu felakette hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyor ve Türk halkının güvende olması için dua ediyoruz." ifadesini kulandı.
Etiketler: Malezya Orman Yangını
Sıradaki Haber
Irak'ta DEAŞ taziye çadırına saldırdı: 7 ölü, 17 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz