MAPIM Başkanı Mohd Azmi Abdul Hamid, COVID-19 salgınının yanı sıra yangınların Türkiye için ağır bir trajedi olduğuna vurgu yaparak, Malezya'nın Türk halkının acısını paylaştığını belirtti.

Türkiye'nin güçlü liderlik ve afet yönetimiyle bu felaketten bir an önce çıkacağından emin olduğunu belirten Mohd Azmi, "Dost ülkelerin de bu felaket karşısında Türkiye'ye yardımcı olmasını umuyoruz." dedi.

Yangınların bir an önce kontrol altına alınması temennisinde bulunan Mohd Azmi, "Bu felakette hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyor ve Türk halkının güvende olması için dua ediyoruz." ifadesini kulandı.