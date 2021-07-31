Haber Giriş: 31 Temmuz 2021 Cumartesi 04:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Irak'ta DEAŞ taziye çadırına saldırdı: 7 ölü, 17 yaralı
Irak'ta terör örgütü DEAŞ, taziye çadırına saldırı düzenledi. Saldırıda 7 kişi öldü, 17 kişi yaralandı.
Terör saldırısı Irak'ın Salahaddin şehrinde düzenlendi. DEAŞ'lı teröristler, taziye çadırını hedef aldı.
Saldırıda 7 kişi öldü, 17 kişi de yaralandı. Bölgede terör örgütüne yönelik operasyon başlatıldığı açıklandı.
Terör örgütü DEAŞ geçtiğimiz hafta da başkent Bağdat'ta bir pazar yerine saldırmıştı. Bombalı saldırıda 35 kişi ölmüştü.
Etiketler: Irak DEAŞ Terör Örgütü
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