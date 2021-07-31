Terör saldırısı Irak'ın Salahaddin şehrinde düzenlendi. DEAŞ'lı teröristler, taziye çadırını hedef aldı.

Saldırıda 7 kişi öldü, 17 kişi de yaralandı. Bölgede terör örgütüne yönelik operasyon başlatıldığı açıklandı.

Terör örgütü DEAŞ geçtiğimiz hafta da başkent Bağdat'ta bir pazar yerine saldırmıştı. Bombalı saldırıda 35 kişi ölmüştü.