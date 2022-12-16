Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma 09:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malezya'da toprak kayması nedeniyle 16 kişi öldü
[Fotograf: İHA]
Malezya'da bir kamp alanında meydana gelen toprak kayması nedeniyle 16 kişi öldü, 17 kişi kayboldu.
Yetkililer, başkent Kuala Lumpur’un kuzeyindeki Selangor eyaletinde bulunan Batang Kali'deki kamp alanında heyelan oluştuğunu bildirdi.
Kamp alanında tahminen 94 Malezyalının bulunduğu, 16 kişinin hayatını kaybettiği ve 17 kişinin kayıp olduğu kaydedildi.
Polis şefi Suffian Abdullah, hayatını kaybedenler arasında 5 yaşında bir çocuğun da bulunduğunu, yaralanan 7 kişinin ise hastaneye kaldırıldığını söyledi.
Bölgeye giden yollara erişim engellendi, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Etiketler: Malezya
Son Haberler
- 10:25
- 10:27
- 10:18
- 10:17
- 10:09
Sıradaki Haber
Avustralya'da halüsinasyon gördüren zehirli ıspanak alarmı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz