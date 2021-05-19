Sabah Emniyet Müdürü Hazani Ghazali, dün eyalete bağlı Beaufort şehrinde Ebu Seyyaf üyesi silahlı kişilerin polise saldırdığını açıkladı.

Polisin saldırılara karşılık verdiğini belirten Hazani, "5 örgüt üyesi başarılı şekilde etkisiz hale getirildi" dedi.

Hazani, olayın ardından eyalet genelinde güvenlik tedbirlerinin artırıldığını söyledi.

Malezya ile Filipinler arasındaki adalarda 1991'den bu yana faaliyet gösteren Ebu Seyyaf terör örgütü, şiddet olayları ve rehin alma eylemleriyle tanınıyor. Örgüt, Mindanao ve Sulu'da bağımsız devlet kurmak amacıyla Filipinler'in güneyinde şiddete başvuruyor.