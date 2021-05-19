Haber Giriş: 19 Mayıs 2021 Çarşamba 03:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kanada Başbakanı Trudeau’dan İsrail ve Filistin'e ateşkes çağrısı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Kanada Başbakanı Justin Trudeau, bölgede tırmanan şiddetin durması için İsrail ve Filistin'e ateşkes çağrısı yaptı.
Trudeau başkent Ottawa’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Kanada'nın, İsrail-Filistin çatışmasında daha fazla sivilin hayatını kaybetmesini önlemek ve durumu hafifletmek için uluslararası toplumla birlikte çalıştığını söyledi.
Trudeau, "Kalbimiz, şu anda etraflarını saran şiddet nedeniyle İsrailliler ve Filistinlilerle beraber. Hepimizi etkileyen trajik görüntülerin, ailelerin, masum çocukların kaybını gördük. Bunun durması gerekiyor. Kanada bu yüzden ateşkes istiyor" dedi.
Öte yandan Başbakan Trudeau, bir gazetecinin, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunun perşembe günü yapacağı toplantıda, acil ateşkes çağrısı yapan bir karara ilişkin hükümetinin tutumuyla ilgili sorusunu cevapsız bıraktı.
Etiketler: Kanada Filistin Devleti İsrail Gazze
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