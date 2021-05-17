Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Nijer ve Cezayir'in toplantı talebinin ardından BM Genel Kurulunu 20 Mayıs perşembe günü toplayacağını duyurdu.

BM Genel Kurulu’nu, İslam İşbirliği Teşkilatı adına Nijer ve Arap Grubu adına Cezayir Daimi Temsilcilerinin ortak imzalı mektubunda yer alan talebe binaen, işgal altındaki Filistin topraklarındaki vahim durumu görüşmek üzere, 20 Mayıs Perşembe günü saat 10:00 da toplayacağım. pic.twitter.com/UM57AjNGc8 — Volkan BOZKIR (@volkan_bozkir) May 17, 2021

İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) dönem başkanlığını yürüten Nijer ve Arap Grubu başkanlığını yürüten Cezayir, Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır'a mektup göndererek toplantı talebinde bulundu.

BM Genel Kurulu, perşembe günü yerel saatle 10.00'da İsrail ve Filistin arasında yükselen tansiyonu ve İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarını görüşecek.

Bakan Çavuşoğlu toplantıya katılacak

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Filistin'e saldırıları üzerine toplanacak BM Genel Kurulu toplantısına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katılacağını açıkladı.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, perşembe günü Filistin için toplanıyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da BM Genel Kurulu’na katılacak. Detayları @trthaber muhabiri Tuna Şanlı aktardı.https://t.co/xoFbMbJ943 pic.twitter.com/k4NklPv2Vk — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 17, 2021

İsrail zulmü sürüyor

10 Mayıs'ta başlayan İsrail saldırılarında 50'den fazlası çocuk, 30'dan fazlası kadın olmak üzere 219 Filistinli şehit oldu.

Son 4 günde 19 Filistinliyi katleden İsrail güçlerinin saldırılarında 112 Filistinli yaralandı.

[Fotoğraf: AA]

Filistin'den ABD'ye tepki

Filistin, ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) Gazze'de ateşkes çağrısı için ortak açıklama yapmasına ve toplanmasına engel olma girişimlerini kınadı.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "ABD'nin Güvenlik Konseyi'ndeki pozisyonu reddediyoruz. İsrail'in saldırganlığını durdurmak için çabalarımızı sürdürüyoruz" sözlerine yer verildi.