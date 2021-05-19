TRT Haber, dünya genelinde Filistin'de yaşananlarla ilgili sokakların nabzını tutuyor.

ABD'den Çin'e, Rusya'dan Bosna Hersek, Kuzey Makedonya ve Almanya'ya, TRT Haber muhabirleri "İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarıyla ilgili ne düşünüyorsunuz?" sorusunu yöneltti.

İşte vatandaşların İsrail saldırılarıyla ilgili düşünceleri...

Almanya

"Orada yaşananları üzücü buluyorum. Umarım kısa bir zamanda çözüm bulunur."

Çin

"İsrail-Filistin çatışmasında Amerika'nın İsrail'i destekleyerek bölgedeki çatışmanın sponsoru olduğunu düşünüyorum."

Rusya

"Silah kullanılmamalı, orada insanlar ölüyor. Tüm sorunları konuşarak çözmek gerekiyor."

Bosna Hersek

“Konuşması çok zor. Özellikle de Filistin, Gazze ve Mescid-i Aksa hakkında. Onlar bizim kardeşlerimiz. Oradaki insanlar bizim geçtiğimiz soykırım sürecinden geçiyor. Bu durum çok zor. Dualarımız Filistin'le özellikle de Gazze’deki kardeşlerimizle birliktedir.”

“Sistematik bir şekilde yıllardır Filistin halkına saldırıyorlar. İnsanlar kendi ülkelerinde işgal altında.”

Kuzey Makedonya

"Her zamanki gibi İsrail sadece kadın ve çocuklar ile barış içinde yaşayan insanlara saldırmayı biliyor. Her gün sosyal medyada gördüğümüz görüntüler endişe vericidir."

ABD

"Filistinlilerin bize artık güvendiklerini zannetmiyorum. 30-40 sene önce bizi güvence olarak görürlerdi, fakat günümüzde baktıklarında daha çok İsrail'in yanında yer aldığımızı görüyorlar."