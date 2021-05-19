Hamas'ın halen yurt dışı sorumluluğunu yürüten Meşal, El-Aksa televizyonuna yaptığı açıklamada, "Gazze direnişi, Kudüs ve Mescid-i Aksa için zafer kazandı" dedi.

Bugünden sonra kimsenin hezimete uğrayan düşman üzerine bahis oynayamayacağını ifade eden Meşal, şunları kaydetti:

"Gazze'deki direniş siyonist ordunun imajını yok etti. Gazze ve Kudüs'teki halkımız intifada ruhunu yeniden canlandırdı ve Gazze, Kudüs zaferiyle imkansızı mümkün kıldı."

"İsrail başarısız oldu"

Batı Şeria ve İsrail'de intifadanın devam etmesi gerektiğini söyleyen Meşal, bunun, mümkün ve gerekli olduğunu vurguladı.

İsrail'in başarısız olduğunu ve Gazze'deki hedeflerine ulaşamadığına işaret eden Meşal, İsrail'in Gazze'deki direniş karşısında hezimete uğramasının ardından bir "galibiyet imajı" arayışında olduğunu kaydetti.

Direnişin, haftalarca ve aylarca sürecek bir savaşa karşı kendisini hazırladığını aktaran Meşal, buna rağmen İsrail'in dayanamayarak savaşı durduracağını ifade etti.