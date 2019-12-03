Selin en çok etkili olduğu Kelantan eyalet yönetiminden yapılan açıklamada, dün yerel saatle 20.00'den itibaren sel nedeniyle güvenli bölgelere geçmek için yapılan başvuruların 8 bin 550'den 10 bin 78'e yükseldiği belirtildi.

Terengganu eyaletinde ise yağışın dinmesi üzerine güvenli bölgelere sığınan vatandaşların sayısı 5 bin 591'den 4 bin 908'e indi.

Kelantan eyaletinin büyük nehirlerinden Golok, Lebir, Kuala Krai, Galas ve Kelantan'da ise su seviyesinin tehlike sınırının üstünde olmayı sürdürdüğü belirtildi.

İki eyalette 30 Kasım'da başlayan sağanak, eyaletlere bağlı çok sayıda şehirde sel baskınlarına neden olmuştu.

Sellerden etkilenerek güvenli bölgelere geçiş yapan vatandaşların sayısı dün itibarıyla 11 bin 443 olarak açıklanmıştı.

Kaynak: AA