Malezya Sağlık Genel Müdürü Dr. Noor Hisham Abdullah, yaptığı açıklamada, ülke genelindeki haftalık vaka sayısının bir önceki haftada 8 bin 732 olduğunu, bu rakamın 8-14 Mayıs arasında 19 bin 137'ye ulaşarak yüzde 119,2'lik artış gösterdiğini söyledi.

Sağlık tesisleri, kamu hastaneleri, COVID-19 karantina ve tedavi merkezlerine kabul edilen hasta sayısı da bir önceki haftaya oranla yüzde 38 yükseldi.

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 2 bin 239 kişinin COVID-19 testi pozitif çıkarken vaka sayısı 4 milyon 478 bin 112'ye yükseldi. Ülkede, 1263 kişi daha virüsü yendi, iyileşen kişi sayısı 4 milyon 411 bin 762 oldu.

Son 24 saatte 3 kişinin COVID-19'dan hayatını kaybettiği Malezya'da virüs kaynaklı can kayıplarının sayısı 35 bin 615'e ulaştı.