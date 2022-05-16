Avrupa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde imal edilen hayvansal olmayan işlenmiş ürünlerin ticaretinin genişletilmesini istiyor.

Rum ve Yunan basınında yer alana haberlere göre bunun için de Rum yönetimine baskı yapıyor. Ticaretin gecikmeden yapılmasını isteyen Avrupa Birliği, bu süreçte güzergah olarak Yeşil Hattın kullanılmasını talep ediyor.



Haberlerde, Brüksel’in talebinin uygulamaya koyulması durumunda, KKTC ürünlerinin dolaşımının sadece Rum Yönetimi’nin kontrolü altındaki bölgelerde değil, Avrupa’nın bütününde mümkün olduğuna dikkat çekildi.



Rum yönetiminin, Yeşil Hat Tüzüğü aracılığıyla KKTC ürünlerinin ticaretini hayata geçirmekle yükümlü olduğu da hatırlatıldı.

Komisyon KKTC ürünlerinin ticaretinin genişletilmesini istiyor



24 Nisan 2004’te, Kıbrıslı Türkler'in evet’ Rumlar'ın ise 'hayır‘ dediği Annan planı hayata geçirilemedi.



Oysa, Kıbrıslı Türklere vaat edilenler arasında KKTC’yi izolasyondan kurtaracak Doğrudan Ticaret Tüzüğü de bulunuyordu. Böylece, KKTC ile AB arasında doğrudan ticaretin önü açılacak, süreçte Rum Kesiminin herhangi bir rolü olmayacaktı.



'Hayır' diyen Rum kesimi ise 1 Mayıs 2004’te AB'ye dahil edilerek adeta uzlaşmaz tavrı ödüllendirildi.



KKTC'ye verilen sözler tutulmadı



AB, Doğrudan Ticaret Tüzüğünü de Rumların vetosu sebebiyle rafa kaldırmak zorunda kaldı.

KKTC ve Rum kesimi arasındaki mal ve hizmetlerin serbest dolaşımı ise Yeşil Hat Tüzüğü ile düzenlendi. Ancak Yeşil Hat Tüzüğü’yle yapılan ihracat da yıllardır yerinde sayıyor.