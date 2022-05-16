McDonald's şirketi yaptığı açıklamada, Rusya'daki operasyonların satış sürecinin başlatıldığı duyurdu.

"Ukrayna'daki savaşın neden olduğu insani kriz ve hızla öngörülemeyen çalışma ortamı, McDonald's'ın Rusya'daki işletmesinin devam eden sahipliğinin artık savunulabilir olmadığı ve McDonald's değerleriyle tutarlı olmadığı sonucuna varmasına neden oldu."

Şirketin Rusya'daki McDonald's restoranlarından oluşan portföyünün tamamını yerel bir alıcıya satmaya çalıştığı belirtilen açıklamada, şirketin Rusya'daki çalışanlarına ödeme yapılmaya devam edilmesinin ve çalışanların potansiyel alıcı ile gelecekte istihdam edilmesinin McDonald's'ın öncelikleri arasında yer aldığı bilgisi paylaşıldı.

Ukrayna'daki McDonald's restoranları da kapalı kalmaya devam edecek

Açıklamada, Ukrayna'daki McDonald's restoranlarının da kapalı kalmaya devam ettiği, Avrupa genelinde McDonald's Sistemi'nin Ukraynalı mültecileri gıda bağışları, barınma ve istihdam yoluyla desteklediği vurgulandı.

McDonald's, 8 Mart'ta Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına yanıt olarak 62 bin kişinin istihdam edildiği Rusya'daki 850 restoranını geçici olarak kapatacağını açıklamıştı.