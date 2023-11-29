Çok Bulutlu 9.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 29.11.2023 10:49

Malezya'da inşaat halindeki binanın çökmesi sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı

Malezya'nın Penang eyaletinde inşaat halindeki binanın çökmesi sonucu 3 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi ağır yaralandı.

Malezya'da inşaat halindeki binanın çökmesi sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı

The Straits Times gazetesinin haberine göre, Penang eyaletinde inşaat halindeki bina çöktü.

Eyaletin polis yetkilisi Muhammed Usuf Jan Muhammed, yaptığı açıklamada, yaklaşık 12 metre uzunluğunda ve 14 ton ağırlığındaki bir kirişin yıkıldığını, oradaki diğer 14 kirişi de devirdiğini söyledi.

Şantiyede Bangladeş vatandaşı 18 işçinin bulunduğunu ve ilk belirlemelere göre 9 işçinin çöken binanın altına kaldığını aktaran Muhammed, şu ana kadar 3 kişinin hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı.

Ağır yaralanan 2 işçinin hastaneye sevk edildiğini belirten Muhammed, çöken binanın enkazında 4 işçinin mahsur kaldığını tahmin ettiklerini ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü anlattı.

ETİKETLER
Malezya
Sıradaki Haber
G7'den İsrail-Filistin çatışmasındaki tüm esirlerin serbest bırakılması çağrısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:51
"Nusret-2023 Davet Tatbikatı" devam ediyor
11:46
Yunan Bakan: Türkiye ile bizi birleştiren şeylere odaklanmaya karar verdik
11:40
İsrail'i UCM'ye şikayet eden İstanbul 2 Nolu Barosu Başkanı'ndan 'soykırım' vurgusu
11:43
Gazze'ye sahra hastanesi kurulacak
11:29
Yanlış park eden aracı forklift ile kaldırdı
11:29
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ şüphelisi yakalandı
Trakya'da son yağışlar barajların doluluk oranını arttırdı
Trakya'da son yağışlar barajların doluluk oranını arttırdı
FOTO FOKUS
Hindistan'da hava kirliliğine su püskürtme fanlı önlem
Hindistan'da hava kirliliğine su püskürtme fanlı önlem
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ