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Dünya
AA 29.11.2023 10:39

Kanada, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'ya 16,2 milyon dolarlık insani yardım yaptı

Kanada, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'ya 16,2 milyon dolarlık insani yardım yapıldığını duyurdu.

Kanada, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'ya 16,2 milyon dolarlık insani yardım yaptı
[Fotograf: AA]

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bunun, daha önce duyurulan Gazze'ye yönelik 60 milyon dolarlık insani yardımların parçası olduğu belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kanada Uluslararası Kalkınma Bakanı Ahmed Hussen, 16,2 milyon dolarlık insani yardımın Gazze Şeridi ve Batı Şeria ile buralardaki krizden etkilenen bölgeler için kullanılacağını kaydetti.

Hussen, yardımların bölgedeki gıda, su, acil tıbbi yardım, yardım malzemeleri ve diğer acil ihtiyaçlar için kullanılacağını ifade etti.

Öte yandan, Kanada'nın uluslararası insancıl hukuka uyulması çağrısını sürdürdüğü vurgulanan açıklamada, "Sivillerin güvenliği ve refahı birinci öncelik olmalıdır. Kanada, insanlık ve onur ilkelerini destekleme yönündeki sorumluluğun altını çizerek, tüm tarafları, ihtiyaç sahibi sivillerin temel insani yardıma hızlı, sürekli ve engelsiz erişimini etkin şekilde kolaylaştırmaya teşvik etmeyi sürdürüyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, 60 milyon dolarlık yardımların, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İnsani Koalisyon, Uluslararası Kızılhaç Komitesi, BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), BM Nüfus Fonu (UNFPA), Dünya Gıda Programı ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) aracılığıyla yapıldığına işaret edildi.

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