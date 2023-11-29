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Dünya
Reuters 29.11.2023 09:41

ABD askeri uçağı Yakuşima Adası yakınlarında okyanusa düştü

ABD askeri uçağı, Japonya'nın Yakuşima Adası yakınlarında okyanusa düştü. Uçakta 8 kişinin olduğu açıklandı.

ABD askeri uçağı Yakuşima Adası yakınlarında okyanusa düştü

Japonya Sahil Güvenliği, ABD askeri Osprey uçağının Japonya'nın Yakushima adası yakınlarında okyanusa düştüğünü ve içinde sekiz kişi bulunduğunu söyledi .

Sahil güvenlik sözcüsü, gemidekilerin güvenliği de dahil olmak üzere olayla ilgili daha fazla ayrıntıya sahip olmadıklarını açıkladı.

Japon yayın kuruluşu MBC'nin bildirdiğine göre, kaza yerel saatle 14.47 civarında meydana geldi ve yerel sakinler, uçağın denize düştüğü sırada sol motorundan ateş çıktığını bildirdi.

Japonya'daki ABD güçlerinin sözcüsü konuyla ilgili bir yorumda bulunmadı.

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