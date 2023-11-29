Çok Bulutlu 8.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 29.11.2023 09:32

İsrail Başbakanlık Ofisi, bugün serbest bırakılacak İsrailli esirlerin listesini teslim aldı

İsrail Başbakanlık Ofisinin, Hamas ile varılan esir takası mutabakatı kapsamında bugün Gazze'den serbest bırakılması planlanan İsrailli esirlerin listesini teslim aldığı bildirildi.

İsrail Başbakanlık Ofisi, bugün serbest bırakılacak İsrailli esirlerin listesini teslim aldı

Hareetz gazetesinde yayınlanan haberde "Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ofisi, bugün serbest bırakılacak Gazze Şeridi'ndeki esirlerin listesini aldığını duyurdu." ifadesi kullanıldı.

Yedioth Ahronoth gazetesi de Netanyahu'nun ofisinin, "Liste inceleniyor. Tebligatlar şu anda ailelere iletildi." ifadelerine yer verdi.

İsrail medyası, bugün serbest bırakılacak esirlerin sayısına ilişkin ise bilgi vermedi.

Hamas ile İsrail arasındaki esir takası mutabakatı

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girdi.

İsrail ile Hamas arasındaki "insani ara" uzlaşısı kapsamındaki esir takası mutabakatı çerçevesinde şu ana kadar Gazze Şeridi'nden biri erkek, diğerleri kadın ve çocuk 61 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de Filistinli 180 kadın ve çocuk esir serbest bırakıldı.

Katar, 27 Kasım'da, Hamas ile İsrail arasında yürütülen arabuluculuk çalışmaları sonucunda "insani ara”nın 2 gün daha uzatıldığını duyurmuştu.

ETİKETLER
Filistin - İsrail Çatışması Hamas
Sıradaki Haber
Rusya: Ukrayna'nın Moskova'ya İHA saldırısı engellendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:11
ABD'li Senatör Welch, Gazze'de "süresiz ateşkes" çağrısı yaptı
10:07
Vapur seferleri iptal edilince Marmaray ve metrobüste yoğunluk oluştu
10:05
Ekonomik güven endeksi açıklandı
10:02
Borsa güne yükselişle başladı
10:08
Türkiye'nin ihracatı ekimde arttı
10:03
Doğu Anadolu'da dondurucu soğuk etkili
Gazze'deki son durum uydu görüntülerinde
Gazze'deki son durum uydu görüntülerinde
FOTO FOKUS
Bursa'da fırtına vatandaşlara zor anlar yaşattı
Bursa'da fırtına vatandaşlara zor anlar yaşattı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ