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Dünya
AA 29.11.2023 09:38

İsrail, 7 Ekim sonrası Batı Şeria'da 3 bin 290 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail güçlerinin 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da gözaltına aldığı Filistinli sayısının 3 bin 290'a yükseldiğini bildirdi.

İsrail, 7 Ekim sonrası Batı Şeria'da 3 bin 290 Filistinliyi gözaltına aldı
[Fotograf: AP]

Cemiyetten yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde gece en az 35 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana gözaltına aldığı Filistinli sayısının, 3 bin 290'a yükseldiği aktarılan açıklamada, İsrail güçlerinin, Hamas ile geçici ateşkes süresince onlarca kişiyi gözaltına aldığı hatırlatıldı.

Filistin Esirler Cemiyeti, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in, geçici ateşkesin devam ettiği 4 gün boyunca Doğu Kudüs dahil, Batı Şeria'daki baskınlarını artırdığını duyurmuştu.

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