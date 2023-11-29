İsrail, 7 Ekim sonrası Batı Şeria'da 3 bin 290 Filistinliyi gözaltına aldı

Cemiyetten yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde gece en az 35 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana gözaltına aldığı Filistinli sayısının, 3 bin 290'a yükseldiği aktarılan açıklamada, İsrail güçlerinin, Hamas ile geçici ateşkes süresince onlarca kişiyi gözaltına aldığı hatırlatıldı.

Filistin Esirler Cemiyeti, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in, geçici ateşkesin devam ettiği 4 gün boyunca Doğu Kudüs dahil, Batı Şeria'daki baskınlarını artırdığını duyurmuştu.