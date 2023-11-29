ABD'li Senatör Welch, Gazze'de "süresiz ateşkes" çağrısı yaptı

Welch, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in "kendini savunma hakkını" desteklediğini ancak bunu "büyük sivil kayıplara ve Gazze'deki sivil altyapının büyük ölçüde tahrip edilmesine yol açacak şekilde yapmaması gerektiğini" belirtti.

Bu bombardımanın sadece İsrail ve ABD'ye karşı "daha fazla düşmanı kışkırtacağını" anlatan Welch, "Bu nedenle ateşkes süresiz olarak uzatılmalıdır." ifadesini kullandı.

ABD'de Filistin kökenli 6 yaşındaki çocuğun bıçaklanarak öldürülmesi ve üç Filistin kökenli öğrencinin vurulmasının yanı sıra antisemitizmdeki artışa dikkati çeken Welch, "Orta Doğu'daki çatışmanın etkisi tüm dünyada yankı buldu ve biz de etkilerini burada Müslüman karşıtlığı ve antisemitizm şeklinde gördük." değerlendirmesinde bulundu.

Welch, bu "korku, sindirme ve şiddet döngüsünün" sona ermesi gerektiğini vurgulayarak,"ABD, bu kadar çok sivilin ölümüne ve yaralanmasına neden olan bombardımanın yeniden başlamasına göz yumamaz." ifadesini kullandı.