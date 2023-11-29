G7'den İsrail-Filistin çatışmasındaki tüm esirlerin serbest bırakılması çağrısı

ABD Dışişleri Bakanlığı, G7 ülkelerinin dışişleri bakanlarının ortak açıklamasını yayımladı.

Açıklamada, İsrail-Filistin çatışmasında bütün esirlerin serbest bırakılması ve tüm yabancı uyrukluların bölgeden tahliye edilmesi için çağrıda bulunuldu.

Geçici ateşkesin tüm esirlerin serbest bırakılması için önemli bir adım olduğu belirtilen açıklamada, gösterdikleri çabadan dolayı Katar ve Mısır'a teşekkür edildi.

Açıklamada, bölgeye gönderilen yardımların artırılması için geçici ateşkesin uzatılmasına verilen destek yinelenirken, sivillere gıda, su, yakıt ve tıbbi malzeme de dahil olmak üzere insani yardımın sağlanması için gerekli çabanın gösterilmesi gerektiği vurgulandı.