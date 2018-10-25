Malezya'da eski Başbakan Necip yolsuzluktan suçlu bulundu

Mahkeme, "1Malaysia Development Berhad (1MDB)" adlı kamuya ait yatırım fonundaki 1,6 milyar doları kötüye kullanmaktan Necip'in suçlu olduğuna hükmetti.

Söz konusu davada 6 suçla itham edilen Necip'in yanı sıra eski Hazine Genel Sekreteri Mohd Irwan Serigar Abdullah da yargılandı. Mahkeme Irwan'ın da suçlu olduğuna karar verdi.

Haklarındaki suçlamaları reddeden Necip ve Irwan, yaklaşık 250'şer bin dolar kefaletle serbest bırakıldı.

Necip ve Irwan'ın her suçtan 20'şer yıl hapis cezası alabileceği belirtildi.

Eski Başbakan'a 9 Mayıs'ta yapılan genel seçimleri kaybetmesinden bu yana yöneltilen suçlamaların sayısı 36'ya ulaştı.

Necip, dün Malezya Yolsuzlukla Mücadele Komisyonunun (MACC) Putrajaya'daki merkez binasında yaklaşık 5 saat sorgulanmıştı.

Mahkemeden ayrılan Necip'in, 1MDB ile Birleşik Arap Emirlikleri hükümetinin kurduğu International Petroleum Co (IPIC) şirketi arasındaki ticarete ilişkin ifadesinin alındığı belirtilmişti.

Necip Rezak'ın eşi Rosmah Mansor'un da cuma günü 1MDB soruşturması kapsamında ifadesi alınacak.

1MDB yolsuzluk soruşturması

Malezya Kalkınma Fonu "1Malaysia Development Berhad" (1MDB) soruşturmasında yer alan belgelere göre, eski Başbakan Necip Rezak'ın fona bağlı aracı kurum, banka ve kuruluşlar aracılığıyla kişisel banka hesaplarına 681 milyon dolar transfer ettiği öne sürülmüştü.

Malezyalılar Necip Rezak'ın yargılanması için günlerce gösteri düzenlemişti.

Başsavcılık, Necip Rezak'ın beş şahsi hesabındaki 681 milyon doların Suudi Kraliyet ailesinin kişisel bağışı olduğunu açıklamış, Suudi hükümetinin bunu doğrulamasıyla Necip Rezak yolsuzluk iddialarından aklanmıştı.

Necip Rezak'ın mayıs ayında yapılan genel seçimleri kaybetmesinin ardından hakkındaki soruşturma tekrar başlatılmıştı.

Kaynak: AA