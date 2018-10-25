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NASA'nın görüntülediği buz kütlesi şekliyle şaşırttı

NASA'nın en uzun süredir görevine devam devam eden kutup buzlarını izleme aygıtı IceBridge, çok keskin açılı bir buz kütlesi görüntüledi.

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NASAnın görüntülediği buz kütlesi şekliyle şaşırttı

Kusursuz şekliyle dikkat çeken buz kütlesinin NASA tarafından sosyal medya sitesi Twitter'da paylaşılan görüntüleri, kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşıldı.

NASA'nın kıdemli bilim insanlarından Jeremy Harbeck, "Bu buz kütlesinin oldukça ilginç olduğunu düşündüm. Nispeten düz kenarlara sahip buz kütlelerini sık sık görüyorum fakat daha önce bu kadar kusursuz keskin kenarlara sahip bir buz kütlesini görmemiştim" dedi.

Parçanın büyük olasılıkla kısa bir süre önce sökülen Larsen C buzulunun bir parçası olduğu tahmin ediliyor.

Kaynak: NASA

Etiketler: NASA, buzul, buz kütlesi
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