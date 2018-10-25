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AİHM: Hz. Muhammed'e hakaret ifade özgürlüğü kapsamına girmez

AİHM, Hz. Muhammed'e hakaretin ifade özgürlüğü kapsamına girmediğine hükmetti.

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AİHM: Hz. Muhammede hakaret ifade özgürlüğü kapsamına girmez

Fransa'nın Strazburg kentindeki mahkeme, Avusturyalı bir kadının açtığı davayı sonuca bağladı.


Oy birliği ile alınan kararda, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Hazreti Muhammed'e yönelik hakaretin ifade özgürlüğü kapsamına girmediğine hükmetti. 

Avusturyalı bir kadın, 2009 yılında verdiği bir seminerde Hazreti Muhammed'e hakaret etmiş,, 2011 yılında Viyana Bölge Ceza mahkemesi tarafından para cezasına çarptırılmıştı. 

Temyize giden kadın, davayı daha sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine taşımıştı. 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: İfade özgürlüğü, Hz. Muhammed, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
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