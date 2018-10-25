AİHM: Hz. Muhammed'e hakaret ifade özgürlüğü kapsamına girmez

Fransa'nın Strazburg kentindeki mahkeme, Avusturyalı bir kadının açtığı davayı sonuca bağladı.

AİHM'den önemli karar. Mahkeme Hz. Muhammed'e hakaretin ifade özgürlüğü kapsamına girmediğine hükmetti. Detayları TRT Haber muhabiri Döndü Sarıışık aktardı. pic.twitter.com/rIfCJKJAkB — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 25 Ekim 2018

Oy birliği ile alınan kararda, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Hazreti Muhammed'e yönelik hakaretin ifade özgürlüğü kapsamına girmediğine hükmetti.

Avusturyalı bir kadın, 2009 yılında verdiği bir seminerde Hazreti Muhammed'e hakaret etmiş,, 2011 yılında Viyana Bölge Ceza mahkemesi tarafından para cezasına çarptırılmıştı.

Temyize giden kadın, davayı daha sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine taşımıştı.

Kaynak: TRT Haber