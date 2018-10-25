Arjantin'de hükümetin 2019 bütçe tasarısına protesto

Arjantin'de öğretmenler, sosyal organizasyonlar ve sol gruplar tarafından desteklenen binlerce kişi, Devlet Başkanı Mauricio Macri'nin kemer sıkma önlemlerine karşı protesto gösterisi düzenledi.

Arjantin polisi, ülkenin mali açıklarını kapatmaya yönelik harcama kesintilerini içeren 2019 bütçe tasarısına karşı, başkent Buenos Aires'te bulunan kongre binası önünde toplanan protestoculara plastik mermi, göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su ile müdahale etti.

Protestocuların oluşturduğu küçük bir grup ise, kalabalığın kontrol edilmesi için plastik mermi ve metal bariyerler kullanan polise taş, sopa ve çöp fırlattı.

Bazı protestocular, göz yaşartıcı gaz kutularını polislere attı.

Yetkililer, büyük bir motosikletli polis grubunun takviye amaçlı gönderildiğini belirtti.

Olaylarda 9 polisin yaralandığı, en az 27 göstericinin ise gözaltına alındığı açıklandı.

Kaynak: Reuters, Deutsche Welle