ABD'deki virüs salgınında 7 çocuk hayatını kaybetti

New Jersey Sağlık Dairesinden yapılan açıklamada, Passaic kentindeki bir bakım ve rehabilitasyon merkezinde, çocuklara adenovirüs adlı virüs bulaştığı aktarıldı.

Virüs nedeniyle 7 çocuğun hayatını kaybettiği, salgın sona erene kadar söz konusu hastaneye hasta kabul edilmeyeceği belirtildi.

Rehabilitasyon merkezinde hayatını kaybeden hastaların isim ve yaşları konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı.

Soğuk algınlığına benzer semptomları olan adenovirüs, özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde ölümle sonuçlanabiliyor.

Kaynak: AP, AA