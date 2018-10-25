  • 25 EKIM 2018, PERŞEMBE

TRT Haber

  • DOLAR 5.664
    EURO 6.475
  • BIST 92551.81
    ALTIN 224.776
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » AİHM'den FETÖ elebaşının avukatı Abdulkadir Aksoy'un tahliye talebine ret

AİHM'den FETÖ elebaşının avukatı Abdulkadir Aksoy'un tahliye talebine ret

AİHM, FETÖ elebaşının bir süre avukatlığını yapan, yargılandığı çatı davasında hapis cezasına çarptırılan Abdulkadir Aksoy'un yaptığı tedbiren tahliye talebini reddetti.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
AİHMden FETÖ elebaşının avukatı Abdulkadir Aksoyun tahliye talebine ret

FETÖ elebaşının bir süre avukatlığını yapan Abdulkadir Aksoy, 15 Temmuz'un ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 26 Temmuz 2016'da tutuklandı.

Anayasa Mahkemesi talebi redddince AİHM'ye başvurdu

Sincan 2 No'lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna konulan Aksoy, daha sonra 1 No'lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna nakledildi.

Sağlık sorunları sebebiyle tutulma koşullarının kötü muamele teşkil ettiğini ileri süren Aksoy, Anayasa Mahkemesine başvurarak tedbiren tahliye edilmesini istedi.

Yüksek Mahkeme, Aksoy’un serbest bırakılmasına dair tedbir talebini reddetti. Aksoy'un farklı tarihlerdeki tedbir talepleri de reddedildi.

Bunun üzerine Abdulkadir Aksoy, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) tedbiren tahliye talebiyle başvurdu.

AİHM'nin talebi üzerine Adalet Bakanlığınca, Aksoy'un cezaevindeki tutulma koşullarına, sağlanan tedavilere dair bilgi verildi.

AİHM'den ret kararı

Bakanlığın gönderdiği bilgi ve belgeleri inceleyen AİHM, Aksoy'un şikayetlerini yerinde görmeyerek tedbiren tahliye talebini reddetti.

Darbe girişiminden önce açılan ve 8 Haziran 2018'de karara bağlanan 75 sanıklı FETÖ çatı davasında, Aksoy hakkında 10 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: fetö, avukat, aihm, abdulkadir aksoy
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER