Malezya Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, hava kirliliği indeksinin "çok sağlıksız" seviyesine yükseldiği başkent Kuala Lumpur, idari başkent Putrajaya ile Selangor ve Penang eyaletlerindeki toplam 1658 okulda yarından itibaren 2 günlüğüne eğitime ara verileceği belirtildi.

Bugün de hava kirliliği sebebiyle ülke genelinde 553 okulda eğitim yapılamamıştı.

Diğer yandan Ipoh kentinde gökyüzünü kaplayan duman bulutları, şehirde bulunan Sultan Azlan Şah Havalimanı'nda 6 dönüş uçuşunun yönünü değiştirmesine sebep oldu.

Bin 418 yolcu etkilendi

Havalimanında bulunan bin 418 yolcunun uçuş iptallerinden etkilendiği belirtildi.

Hava kirliliğinin en çok etkilediği Penang, Selangor ve Sarawak eyaletlerinde hava kirliliği indeksi bugün 200'ün üzerine çıktı.

Orman yangınları yaklaşık 2 aydır devam ediyor

Kuala Lumpur'da hava kirliliği indeksi 167, Putrajaya'da ise 185 olarak kaydedildi.

Malezya'nın güney kesimleri ile Endonezya'nın Sumatra ve Kalimantan adalarındaki orman yangınları temmuz sonundan bu yana sürüyor.

Kaynak: AA