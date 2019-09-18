Dünya
Rusya'nın tutukladığı Kuzey Koreli sayısı 161'e yükseldi18 Eylül 2019 Çarşamba 16:14 - Son Güncelleme 18 Eylül 2019 Çarşamba 17:24
Rusya'nın, karasularında kaçak avlandığı için tutukladığı Kuzey Koreli balıkçıların sayısı 161'e yükseldi.
Rus sınır görevlileri, dün karasularında kaçak avcılık yapan Kuzey Kore'ye ait yelkenli iki balıkçı gemisi ile 11 deniz motoruna el koydu.
Rusya Federal Güvenlik Servisi'nden yapılan açıklamaya göre, tutuklanan balıkçı sayısı 161'e yükseldi.
Gemilere el konulması sırasında Rus sınır görevlileri silahlı saldırıya uğramış,,
3 askeri personel yaralanmıştı.
Kaynak: TRT Haber, Tass
Etiketler: tutuklu rusya Kuzey Kore