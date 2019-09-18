Dünya
Trump: İran’a yönelik yaptırımların artırılması talimatı verdim18 Eylül 2019 Çarşamba 16:04 - Son Güncelleme 18 Eylül 2019 Çarşamba 16:23
ABD Başkanı Donald Trump, Hazine Bakanlığına, İran'a yönelik yaptırımların büyük ölçüde artırılması talimatı verdiğini duyurdu.
[Fotoğraf: Reuters ]
ABD Başkanı, talimat kararını sosyal medya sitesi Twitter'dan duyurdu.
I have just instructed the Secretary of the Treasury to substantially increase Sanctions on the country of Iran!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 18, 2019
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: iran ABD yaptırımları