Hindistan, Cammu Keşmir'in özel statüsünü 5 Ağustos'ta kaldırdı, o günden bu yana bölge ciddi kısıtlama altında.

TRT Haber, Azad Keşmir’deki mülteci kampına gitti.

Kampta yaşayanlar, Cammu Keşmir’deki yakınlarından haber alamadıkları için endişeli.

Uluslararası toplumun sessizliğine tepki gösteren ve umut olarak Türkiye'yi gören Keşmir halkı, Türkiye’nin çabalarına minnettar.

Tüm olumsuzluklara rağmen Keşmir halkı hayata tutunuyor.

Hindistan Nazileri ve İsrail'i örnek alıyor

Azad Keşmir Parlamentosu Sözcüsü Shah Ghulam Qadir Hindistan’ın Nazileri ve İsrail’i örnek aldığını söyledi.

Türk basın mensuplarıyla buluşan Kadir, 40 günü aşan Hindistan işgalinde 4 binden fazla Müslüman’ın tutuklandığını belirtti. Bölgenin demografik yapısının değiştirilmek istendiğine dikkati çekti.

Pakistan’ın daveti üzerine Keşmir’e giden Türk basın mensupları, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi tarafından da kabul edilecek.

Kaynak: TRT Haber