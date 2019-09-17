Malezya basınında yer alan haberlere göre hava kalitesinin "aşırı sağlıksız" seviyesine indiği Sarawak ve Selangor eyaletlerinde yerel yönetimler, ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bugün ara verilmesi yönünde karar aldı.

Yetkililerden yapılan açıklamalara göre Sarawak'ta 298, Selangor'da170 okul tatil edildi.

Orman yangınları yaklaşık 2 aydır devam ediyor

Malezya Meteoroloji Biriminden dün yapılan açıklamada, Selangor'un bazı bölgelerinde hava kirliliği indeksinin 200'ün üzerine çıktığı, Sarawak'ta ise bu rakamın 248 olarak kaydedildiği belirtilmişti.

Malezya'nın güney kesimleri ile Endonezya'nın Sumatra ve Kalimantan adalarındaki orman yangınları temmuz sonundan bu yana sürüyor.

Kaynak: AA