Malezya Sağlık Bakanı Dzulkefly Ahmed, dang virüslü sivrisinekleri yok etmesi için çalışılan projenin ilk olarak 2017'de Selangor eyaletinde denendiğini ve eyalet genelindeki dang vakalarının yarı yarıya azalmasının sağlandığını belirtti.

Bu yılın ilk 6 ayında ülke genelindeki dang vakalarının yüzde 92,4 artış gösterdiğini vurgulayan Dzulkefly, "Bu sene ülke genelinde 1 Ocak ve 29 Haziran arası 62 bin 421 dang humması vakası ve 93 ölüm yaşandı. Geçen yılın aynı döneminde 32 bin 435 vaka ve 53 ölüm kaydedildi." şeklinde konuştu.

Dzulkefly, dang vakaları artışına karşı Wolbachia bakterili sivrisineklerin artık ülke genelinde kullanılacağını ifade ederek, "Wolbachia taşıyan sivrisinekler, dang hummalı sinekleri yok edeceği gibi, insan sağlığını olumsuz etkileyen böcek ilaçları kullanımını da azaltabilir." dedi.

Eylül ayında salınacak

Malezya'nın, Avustralya'nın ardından dang hummasına karşı biyolojik kontrol stratejisini benimseyen ikinci ülke olduğunu vurgulayan Dzulkefly, Wolbachia bakterili sivrisineklerin eylül ayında ülkenin her eyaletinde doğaya salıverileceğini bildirdi.

Dang humması virüsü, insanlara sivrisinek aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet veren hastalık, bazı vakalarda ölümcül olabiliyor. Vakalar, genellikle yağış dönemleri olarak bilinen haziran ve eylül ile aralık ve mart aylarında artış gösteriyor.

Bilim insanları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğu uyarısında bulunuyor.

Hastalığa yol açan sivrisinek türünün su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle özellikle sanayi çevrelerindeki çöp birikintilerinin sürekli ilaçlanması gerekiyor.

Kaynak: AA