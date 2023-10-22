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Dünya
AA 22.10.2023 17:02

Malezya: Filistinliler için tüm ülkelerin bir araya gelip çözüm üretmesi gerekiyor

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Filistin'e yönelik saldırıları nedeniyle İsrail'i Uluslararası Adalet Divanına şikayet edip etmeyeceklerine ilişkin "Yalnız kalmak istemiyoruz. Bu konudaki tavrımızı zaten belirtmiştik. Filistinliler için tüm ülkelerin bir araya gelip çözüm üretmesi gerekiyor." dedi.

Malezya: Filistinliler için tüm ülkelerin bir araya gelip çözüm üretmesi gerekiyor
[Fotograf: AFP]

The Star gazetesinin haberine göre, Enver, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad’da düzenlenen Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ve Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ortak zirvesinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Enver, Filistin'i savunduğu için Batı ülkelerinden tepki beklediğini belirterek "Filistinlilerin içinde bulunduğu kötü duruma uluslararası alanda dikkat çekmeye devam edeceğini" vurguladı.

Filistin'e yönelik saldırıları nedeniyle İsrail'i Uluslararası Adalet Divanı'na şikayet edip etmeyeceklerine ilişkin Enver, "Yalnız kalmak istemiyoruz. Bu konudaki tavrımızı zaten belirtmiştik. Filistinliler için tüm ülkelerin bir araya gelip çözüm üretmesi gerekiyor." şeklinde konuştu.

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Enver İbrahim, bu konuda KİK ve ASEAN ülkelerinin aynı görüşte olduğu için "endişeli olmadığını" kaydederek Gazze'deki insani durum hakkında fikir birliği olduğunu söyledi.

İsrail'in saldırılarını durdurması için "baskıya ihtiyaç olduğunu" ifade eden Enver, bu durum kontrol altına alınmadığı müddetçe bölgesel güvenliğin üzerinde ciddi etkisi olacağını dile getirdi.

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