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Dünya
AA 22.10.2023 16:56

Filistin'den uluslararası topluma "İsrail'e baskı kurun" çağrısı

Filistin yönetimi, İsrail'in abluka altındaki Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'ya yönelik uyguladığı şiddetin durdurulması için uluslararası topluma "gerçek manada baskı kurma" çağrısında bulundu.

Filistin'den uluslararası topluma "İsrail'e baskı kurun" çağrısı
[Fotograf: Reuters]

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'da işlenen "savaş ve insanlık suçu" ile Gazze'deki yıkımdan tamamıyla İsrail'in sorumlu olduğu belirtildi.

İsrail'in Cenin Mülteci Kampı'na yönelik bu sabah yaptığı hava saldırısının "gerilimi tırmandıran tehlikeli bir adım" olarak nitelendiği açıklamaya göre, İsrail, savaş uçakları ile Gazze Şeridi'ne yönelik bombardıman şeklini Batı Şeria'ya kaydırdı.

Açıklamada, İsrail'e Gazze ve Batı Şeria'da uyguladığı şiddeti ve Filistin halkına yönelik saldırılar ile işgali durdurması ve Gazze'ye insani yardımların girişine izin verilmesi için "gerçek manada uluslararası baskı" kurulması çağrısında bulunuldu.

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İsrail'in saldırıları

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1873’ü çocuk, 1023'ü kadın olmak üzere 4 bin 651 kişinin öldüğünü, 14 bin 245 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 90 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 18 gazeteci yaşamını yitirmişti.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 22 Hizbullah üyesi ile biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetmişti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirmişti.

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