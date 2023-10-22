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AA
HABER GİRİŞ
22.10.2023 15:07
, 22.10.2023 15:08
SON GÜNCELLEME
22.10.2023 15:08
BM: Gazze'de yakıtımız 3 gün içinde bitecek
BM: Gazze Şeridi'nde yakıtımız 3 gün içinde bitecek. Yakıt olmadan su, çalışan hastane ve fırınlar olmayacak, insani yardım da olmaz.
[Fotograf: AA]
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