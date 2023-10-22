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Dünya
AA 22.10.2023 14:45

İsrail güçleri 1130 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da, 7 Ekim'den bu yana 1130 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail güçleri 1130 Filistinliyi gözaltına aldı
[Fotograf: AA]

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Esirler ve Serbest Bırakılanlar Kurumundan, İsrail'in Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği gözaltılara ilişkin ortak açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail güçlerinin gece ve sabah saatlerinde "sistematik kitlesel intikam operasyonları kapsamında", aralarında serbest bırakılan eski tutukluların da bulunduğu en az 65 Filistinliyi gözaltına aldığı aktarıldı.

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İsrail askerlerinin çoğunluğu Ramallah, El-Halil ve Kudüs olmak üzere Cenin, Nablus, Tubas ve Selfit kentlerinde de "gözaltı operasyonu" yürüttüğü kaydedilen açıklamada, İsrail güçlerinin Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana gözaltına aldıkları Filistinli sayısının 1130'a yükseldiği belirtildi.

İsrail'in Gazze saldırıları

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

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Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1756'sı çocuk, 4 bin 385 kişinin öldüğünü, 13 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

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İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 90 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 16 gazeteci yaşamını yitirmişti.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 18 Hizbullah üyesi ile biri gazeteci 3 sivil hayatını kaybetmişti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirmişti.

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