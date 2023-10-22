Açık 22.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
TRT Haber 22.10.2023 13:08

Tel Aviv'de Netanyahu karşıtı protesto: Gazze'ye saldırılar derhal durmalı

İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürerken Savunma Bakanlığı önünde toplanan İsrailliler ateşkes çağrısında bulundu ve rehinelerin serbest bırakılmasını istedi. Başbakan Netanyahu için istifa çağrısı yapıldı.

Binlerce İsrailli, Tel Aviv'de Savunma bakanlığı binası önünde toplandı; yaşananlardan sorumlu tuttukları Başbakan Netanyahu'yu istifaya çağırdı.

İsrailli göstericiler ateşkes çağrısında bulunarak rehinelerin serbest bırakılmasını istedi.

Rehinelerin fotoğraflarını taşıyan protestocular, Gazze'ye yönelik saldırıların bir an önce durdurulmasını talep etti, "Yakınlarımız Netanyahu'nun umurunda değil" yazılı pankartlar taşıdı

İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridini hedef gözetmeden vuruyor.

Hamas, İsrail saldırılarında bazı rehinelerin de hayatını kaybettiğini duyurmuş, son olarak iki rehineyi insani nedenlerle serbest bırakmaya karar verdiğini ancak İsrail'in "onları kabul etmeyi reddettiğini" söylemişti.

ETİKETLER
İsrail Gazze Filistin - İsrail Çatışması
Sıradaki Haber
İsrail’in Gazze’de binlerce sivili öldürdüğü saldırılar savaş suçları kapsamında ele alınıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:49
Kira artışı tartışmasında kiracısını silahla vuran ev sahibi tutuklandı
13:29
ABD, Orta Doğu'daki kuvvetlerini güçlendirmek için ilave destek sağlayacak
13:29
Bakan Bolat: Türkiye'nin ilk 10 ekonomi arasında yer almasını hedefliyoruz
13:29
Mikroplastik riski olmayan yenilebilir bitki çayı poşeti geliştirildi
13:18
Aksaray'da düğünde silahlı kavga çıktı: 1 ölü, 1 yaralı
13:13
'Yerinde Dönüşüm' projesine 226 bin başvuru yapıldı
İsrail'in Gazze'ye saldırıları 16'ncı gününde devam ediyor
İsrail'in Gazze'ye saldırıları 16'ncı gününde devam ediyor
FOTO FOKUS
Tel Aviv'de Netanyahu karşıtı protesto
Tel Aviv'de Netanyahu karşıtı protesto
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ