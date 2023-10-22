Tel Aviv'de Netanyahu karşıtı protesto: Gazze'ye saldırılar derhal durmalı

Binlerce İsrailli, Tel Aviv'de Savunma bakanlığı binası önünde toplandı; yaşananlardan sorumlu tuttukları Başbakan Netanyahu'yu istifaya çağırdı.

İsrailli göstericiler ateşkes çağrısında bulunarak rehinelerin serbest bırakılmasını istedi.

Rehinelerin fotoğraflarını taşıyan protestocular, Gazze'ye yönelik saldırıların bir an önce durdurulmasını talep etti, "Yakınlarımız Netanyahu'nun umurunda değil" yazılı pankartlar taşıdı

İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridini hedef gözetmeden vuruyor.

Hamas, İsrail saldırılarında bazı rehinelerin de hayatını kaybettiğini duyurmuş, son olarak iki rehineyi insani nedenlerle serbest bırakmaya karar verdiğini ancak İsrail'in "onları kabul etmeyi reddettiğini" söylemişti.