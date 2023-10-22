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Dünya
AA 22.10.2023 16:48

İsrail, Lübnan sınırındaki 14 yerleşimini daha tahliye etme kararı aldı

İsrail, çatışmaların yaşandığı Lübnan sınırının bulunduğu kuzey bölgelerinde 14 yerleşimi daha tahliye etme kararı aldı.

İsrail, Lübnan sınırındaki 14 yerleşimini daha tahliye etme kararı aldı
[Fotograf: AA]

İsrail ordusu ve İsrail Savunma Bakanlığından yapılan ortak yazılı açıklamaya göre, “ülkenin kuzeyindeki tahliye planı" ek nüfus merkezlerini de kapsayacak şekilde genişletilecek.

Bu kapsamda, Lübnan sınırının bulunduğu kuzey bölgelerinde 14 İsrail yerleşimi için daha tahliye kararı alındığı bilgisi paylaşıldı.

Bu tahliye kararıyla birlikte, Lübnan-İsrail sınırının iki tarafında yaşanan karşılıklı saldırılar neticesinde son bir haftada tahliye edilmesi kararlaştırılan İsrail yerleşim sayısı 43'e çıktı.

Tel Aviv yönetimi, 16 Ekim’de 28 yerleşimin boşaltılacağını duyurmuş, ardından buna Kiryat Şimona beldesi de eklenerek bu sayı 29 olmuştu.

İsrail ordusu: Lübnan’dan tanksavar füzesi fırlatıldı

Öte yandan İsrail ordusu, yayımladığı bir diğer açıklamada, Lübnan’dan sınırdaki İsrail tankına doğru tanksavar füzesi fırlatıldığını bildirdi.

Saldırının İsrail güçleri arasında zayiata ve herhangi bir hasara neden olmadığı aktarılan açıklamada, saldırının yapıldığı noktaya İsrail ordusu tarafından ateşle karşılık verildiği kaydedildi.

İsrail'in Lübnan sınırında 8 Ekim'de İsrail ordusu ile Hizbullah arasında başlayan çatışmalarda 18 Hizbullah, 2 İslami Cihad üyesi, 2 sivil hayatını kaybetmişti.

İsrail ordusunun Lübnan sınırındaki saldırılarında bir gazeteci yaşamını yitirmişti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil hayatını kaybetmişti.

Hamas'ın, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmasının ardından İsrail de Gazze’ye yönelik savaş ilan etmişti.

İsrail’in Gazze’ye yönelik yoğun bombardımanının ardından, İsrail-Lübnan sınırında da Hizbullah ile İsrail ordusu arasında çatışmalar başlamıştı.

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