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Dünya
AA 22.10.2023 16:42

Gazze Sağlık Bakanlığı: Elinde yakıt bulunanları hastanelere bağışa bekliyoruz

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, akaryakıt istasyonu sahiplerini ve elinde az miktar da olsa yakıt bulunanları, hastanelere bağış yapmaya çağırdı.

Gazze Sağlık Bakanlığı: Elinde yakıt bulunanları hastanelere bağışa bekliyoruz
[Fotoğraf: AA (arşiv)]

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının Telegram hesabında, Bakanlık Sözcüsü Eşref el-Kudra'nın Gazze'de yakıtı tükenen hastanelere bağış yapılması çağrısına ilişkin açıklaması paylaşıldı.

Açıklamada, "Akaryakıt istasyonu sahiplerini ve elinde ne kadar olursa olsun yakıt bulunan herkesi hastanelere bağış yapmaya çağırıyoruz" ifadelerine yer verildi.

BM: Gazze'de yakıtımız 3 gün içinde bitecek
BM: Gazze'de yakıtımız 3 gün içinde bitecek

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansından (UNRWA) yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde 3 günlük yakıtının kaldığını, yakıt olmadan hastane ve fırınların çalışamayacağını, insani yardım yapılamayacağını duyurulmuştu.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1873’ü çocuk, 1023'ü kadın olmak üzere 4 bin 651 kişinin öldüğünü, 14 bin 245 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İsrail'in saldırısı altında 16. gün
İsrail'in saldırısı altında 16. gün

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 90 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 18 gazeteci yaşamını yitirmişti.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 22 Hizbullah üyesi ile biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetmişti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirmişti.

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