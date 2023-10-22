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Dünya
AA 22.10.2023 09:25

İsrail'in saldırısı altında 16. gün

İsrail ordusu, gece boyunca, Gazze'nin çeşitli bölgelerine savaş uçakları ve topçu ateşiyle saldırılarına devam etti.

İsrail'in saldırısı altında 16. gün
[Fotograf: AA]

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde sivillerin bulunduğu bir evi bombalaması sonucu bir çocuk, ikisi kadın 4 kişi hayatını kaybetti.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail ordusunun savaş uçakları ve topçu ateşiyle Gazze'ye gece boyu düzenlediği saldırılarda 100'den fazla Filistinli yaşamını yitirdi.

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İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 4 bin 834 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

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Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1756'sı çocuk, 4 bin 385 kişinin öldüğünü, 13 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 90 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 16 gazeteci yaşamını yitirmişti.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 18 Hizbullah üyesi ile biri gazeteci 3 sivil hayatını kaybetmişti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirmişti

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