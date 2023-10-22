İsrail güçleri, Batı Şeria'da 3 Filistinliyi daha öldürdü

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayla, gece boyunca İsrail güçleri tarafından düzenlenen saldırılarda ölen Filistinlilerin sayısı güncellendi.

Buna göre, Cenin Mülteci Kampı'nın Ed-Demc Mahallesi'nde bulunan El-Ensar Camisi'ne düzenlenen saldırıda 1 kişi daha öldü ve Cenin'de ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

Tubas kentine düzenlenen baskında başından vurulan Adnan Cihad Beni Avde hayatını kaybetti.

Nablus yakınlarındaki Asker Mülteci Kampına düzenlenen baskında ise Malik Cemil Şarkavi yaşamını yitirdi.

Böylece, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ölen Filistinli sayısı 89'a yükselmiş oldu.

İsrail ordusu ile İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) tarafından daha önce yapılan ortak yazılı açıklamada, Cenin Mülteci Kampı'nın Ed-Demc Mahallesi'nde bulunan El-Ensar Camisi'nin İsrail uçaklarınca bombalandığı ifade edilmişti.

Caminin altından geçen bir tünelin tahrip edildiği kaydedilen açıklamada, tünelde, geçen aylarda düzenlenen bir dizi saldırıdan sorumlu olan Hamas ve İslami Cihad ortak hücresinin bulunduğu aktarılmıştı.

Gazze'de yaşanan çatışmalarla eş zamanlı olarak Batı Şeria'da da Filistinlilerle İsrail askerleri arasında artan dozda bir gerilim yaşanıyor. İsrail güçleri, Batı Şeria'nın farklı kentlerine baskınlar düzenleyip Filistinlileri gözaltına alıyor. Bu baskınlarda çıkan çatışmalarda çok sayıda Filistinli ölüyor ya da yaralanıyor.