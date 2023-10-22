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Dünya
AA 22.10.2023 07:02

İsrail askerleri Batı Şeria'da 5 Filistinliyi yaralandı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeydoğusundaki Tubas kentinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 5 Filistinli yaralandı.

İsrail askerleri Batı Şeria'da 5 Filistinliyi yaralandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

İsrail askerleri, Tubas kentine baskın düzenleyerek Filistinlileri gözaltına almaya çalıştı.

Bunun üzerine Filistinlilerle İsrail güçleri arasında çatışma çıktı.

Tubas Türk Devlet Hastanesinden sağlık kaynakları ise çatışmalarda gerçek mermiyle yaralanan 5 Filistinlinin hastaneye getirildiğini ifade etti.

Gazze'de yaşanan çatışmalarla eş zamanlı olarak Batı Şeria'da da Filistinlilerle İsrail askerleri arasında artan dozda bir gerilim yaşanıyor.

İsrail güçleri, Batı Şeria'nın farklı kentlerine baskınlar düzenleyip Filistinlileri gözaltına alıyor. Bu baskınlarda çıkan çatışmalarda çok sayıda Filistinli ölüyor ya da yaralanıyor. 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da 86 Filistinli öldürüldü.

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Batı Şeria İsrail Filistin - İsrail Çatışması
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